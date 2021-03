Aurora Ramazzotti mostra i primi capelli bianchi

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ebbene sì, i primi capelli bianchi possono iniziare a farsi notare anche sulle chiome delle 20 something. Vedi il caso della sempre autoironica Aurora Ramazzotti, 24 anni, la quale ha dedicato un post su Instagram ai suoi primissimi fili bianchi. Che poi per vederli occorra una maxi lente di ingrandimento è un altro discorso. Nella prima delle tre foto pubblicate, Aury appare al fianco di mamma Michelle Hunziker e nonna Ineke, scrivendo come didascalia: «Tre generazioni e quella che ha più capelli bianchi sono io». Come hanno prontamente sottolineato alcuni follower, è chiaro che sia ben più facile notare la brizzolatura quando si ha una base di capelli scura, come nel suo caso.