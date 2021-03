Ascolti Sanremo 2021: la prima serata delude le aspettative (ma occhio ai paragoni) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fare paragoni con il passato sarebbe ingiusto: a causa della pandemia, della rinuncia agli ospiti internazionali, del protocollo sanitario che impedisce addirittura ai conduttori di consegnare i fiori alle donne sul palco e, naturalmente, anche del periodo di messa in onda (un tempo era febbraio, adesso è marzo), è chiaro che il Festival di Sanremo 2021 sia un’edizione a sé, particolare, la prima con le poltrone vuote e con un’ombra, quella del Covid-19, che si allunga su tutti i partecipanti mettendo in dubbio la partecipazione di uno di loro (Irama, per il momento). Resta che la prima serata andata in onda martedì 2 marzo è stata seguita in totale da 8.363.000 e uno share del 46,6%. https://twitter.com/SanremoRai/status/1366909761099354113 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fare paragoni con il passato sarebbe ingiusto: a causa della pandemia, della rinuncia agli ospiti internazionali, del protocollo sanitario che impedisce addirittura ai conduttori di consegnare i fiori alle donne sul palco e, naturalmente, anche del periodo di messa in onda (un tempo era febbraio, adesso è marzo), è chiaro che il Festival di Sanremo 2021 sia un’edizione a sé, particolare, la prima con le poltrone vuote e con un’ombra, quella del Covid-19, che si allunga su tutti i partecipanti mettendo in dubbio la partecipazione di uno di loro (Irama, per il momento). Resta che la prima serata andata in onda martedì 2 marzo è stata seguita in totale da 8.363.000 e uno share del 46,6%. https://twitter.com/SanremoRai/status/1366909761099354113

