Arrivano i robot per monitorare il terreno

robot morbidi, biodegradabili, dotati di intelligenza artificiale, ispirati ai semi delle piante e da utilizzare per il monitoraggio ambientale: è l'obiettivo del progetto europeo I-Seed e coordinato dalla ricercatrice dell'IIT Barbara Mazzolai. I-Seed ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro dall'Unione Europea nell'ambito del bando FET Proactive Environmental Intelligence 2020, volto a incentivare progetti di ricerca che delineino una strategia europea in merito a un sistema di intelligenza ambientale; in Italia coinvolge anche l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e l'Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA) del CNR, mentre i partner europei sono il Leibniz Institute for New Materials (Germania), l'Università di Wageningen (Paesi Bassi) e Olyseus Innovations Ltd. (Cipro).

