Amalfi | sinergia tra enti contro la frana | Anas pronta a partire Video

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Forse anche per scaramanzia, nessuno lo dice. Ma, al momento sembrano addirittura più veloci del previsto i ritmi dei lavori per ripristinare la strada statale 163 in Costieratana. Complici le belle giornate di sole che stanno illuminando la divina, è ormai ad un passo da essere completato l’intervento di messa in sicurezza affidato all’amministrazione comunale del sindaco Daniele Milano. Come annunciato ufficialmente dall’, non appena terminerà questa fase propedeutica, l’ente potrà dare il via operativo al cantiere per ripristinare la strada. Il progetto dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, prevede la realizzazione di una rete di pali e di una soletta in cemento armato sul quale poggiare la nuova strada. Ad essere soddisfatto per come si sta procedendo, sia dal punto di vista delle modalità, di ...

