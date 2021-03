Wta Lione 2021, Giulia Gatto-Monticone eliminata: passa Martincova in tre set (Di martedì 2 marzo 2021) Giulia Gatto-Monticone è stata eliminata all’esordio nel tabellone principale dell’’Open 6ème Sens Métropole de Lyon’, torneo Wta 250 che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports de Gerland della città francese. La 33enne torinese, n.170 del ranking, passata attraverso le qualificazioni, è stata sconfitta per 6-2 3-6 6-2, dopo quasi due ore di lotta, dalla ceca Tereza Martincova, n.129 del ranking, anche lei qualificata. Partita tra alti e bassi con la ceca che parte meglio, ma la reazione dell’azzurra nel secondo parziale è importante tanto da riuscire a trascinare la partita al terzo e decisivo set. Equilibrio sino al 2-2 poi due game molto lottati indirizzano la partita verso Martincova che chiude 6-2 il set decisivo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021)è stataall’esordio nel tabellone principale dell’’Open 6ème Sens Métropole de Lyon’, torneo Wta 250 che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports de Gerland della città francese. La 33enne torinese, n.170 del ranking,ta attraverso le qualificazioni, è stata sconfitta per 6-2 3-6 6-2, dopo quasi due ore di lotta, dalla ceca Tereza, n.129 del ranking, anche lei qualificata. Partita tra alti e bassi con la ceca che parte meglio, ma la reazione dell’azzurra nel secondo parziale è importante tanto da riuscire a trascinare la partita al terzo e decisivo set. Equilibrio sino al 2-2 poi due game molto lottati indirizzano la partita versoche chiude 6-2 il set decisivo. SportFace.

