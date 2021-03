Vaccino, Locatelli: "Una sola dose per chi già ha avuto covid" (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Una sola dose di Vaccino per chi ha già avuto il covid. Domani ci sarà "una circolare" del ministero della Salute "per la quale vi è stato un parere sia dell'Aifa sia del Css", che prevedrà la somministrazione di "una sola dose per quanto riguarda i soggetti già infettati in passato, in quanto l'infezione sostanzialmente svolge il ruolo di 'priming' normalmente svolto dalla prima dose". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sul nuovo Dpcm, precisando che è prevista "la sola eccezione dei soggetti immunodepressi, per il principio di massima cautela". "La variante inglese" del covid "ha maggior potere infettante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Unadiper chi ha giàil. Domani ci sarà "una circolare" del ministero della Salute "per la quale vi è stato un parere sia dell'Aifa sia del Css", che prevedrà la somministrazione di "unaper quanto riguarda i soggetti già infettati in passato, in quanto l'infezione sostanzialmente svolge il ruolo di 'priming' normalmente svolto dalla prima". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco, nel corso della conferenza stampa sul nuovo Dpcm, precisando che è prevista "laeccezione dei soggetti immunodepressi, per il principio di massima cautela". "La variante inglese" del"ha maggior potere infettante ...

