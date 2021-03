Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 20:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale informazione una buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se si raggiungono 250 casi ogni 100.000 abitanti questa la linea decisa dalla cabina di regia che ha espresso preoccupazione per le varianti del covid in Emilia Romagna febbraio e contagia scuola sono aumentati del 70% per la prima volta isolata Brescia la variante nigeriana mentre in Lombardia la variante inglese rappresenta il 64% del contagi parte la vaccinazione di Civili anche disabili nei drive-in della Difesa e nelle carceri La Commissione Europea sta valutando di conservare una politica di bilancio espansiva e di sostegno finché è necessario lo ha detto il commissario Claudio Gentiloni secondo il quale sarebbe più pericoloso ritirare il sostegnoresto che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione una buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se si raggiungono 250 casi ogni 100.000 abitanti questa la linea decisa dalla cabina di regia che ha espresso preoccupazione per le varianti del covid in Emiliagna febbraio e contagia scuola sono aumentati del 70% per la prima volta isolata Brescia la variante nigeriana mentre in Lombardia la variante inglese rappresenta il 64% del contagi parte la vaccinazione di Civili anche disabili nei drive-in della Difesa e nelle carceri La Commissione Europea sta valutando di conservare una politica di bilancio espansiva e di sostegno finché è necessario lo ha detto il commissario Claudio Gentiloni secondo il quale sarebbe più pericoloso ritirare il sostegnoresto che ...

