Spike Lee dirigerà e produrrà con HBO un documentario sul 20° anniversario dell'11 settembre 2001 (Di martedì 2 marzo 2021) Il nuovo lavoro di Spike Lee sarà un documentario co-prodotto con HBO e dedicato a commemorare la vita degli abitanti di new York nei vent'anni seguiti all'attentato al World Trade Center. Spike Lee produrrà con HBO Documentary Films NYC Epicenters 9/11? 2021½, documentario dedicato alla cronaca della vita, delle perdite e della sopravvivenza dei residenti di New York City nei vent'anni che hanno seguito l'attacco terroristico al World Trade Center. "Da New Yawker nel cui sangue scorrono l'arancione e blu (i colori di New York City), sono orgoglioso di dedicarmi con 'Spike Lee Joint' a mostrare come la nostra/mia città abbia affrontato il dramma di essere l'epicentro dell'11 settembre e del COVID-19. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Il nuovo lavoro diLee sarà unco-prodotto con HBO e dedicato a commemorare la vita degli abitanti di new York nei vent'anni seguiti all'attentato al World Trade Center.Leecon HBO Documentary Films NYC Epicenters 9/11? 2021½,dedicato alla cronacaa vita,e perdite ea sopravvivenza dei residenti di New York City nei vent'anni che hanno seguito l'attacco terroristico al World Trade Center. "Da New Yawker nel cui sangue scorrono l'arancione e blu (i colori di New York City), sono orgoglioso di dedicarmi con 'Lee Joint' a mostrare come la nostra/mia città abbia affrontato il dramma di essere l'epicentro'11e del COVID-19. ...

FilmNewsItaly : Spike Lee dirige un documentario sul 20esimo anniversario dell’11 settembre - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spike Lee racconterà New York, tra 11 settembre e Covid, in una docuserie HBO - AR1829881905 : Da Montanelli a Spike Lee. Che razza di civiltà si fonda sulla sabbia dei mea culpa? - IlSensoDiCerte : RT @mefabriziogatti: Fa la cosa giusta. (1989, Spike Lee) - badtasteit : #SpikeLee realizzerà il documentario a episodi #NYCEpicenters 9/11-2021½ per #HBO -

Ultime Notizie dalla rete : Spike Lee Filming Italy Los Angeles si svela ... Paz Vega, Danny Huston, Vincent Spano, Oliver Stone, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Cecilia Peck, Jonàs Cuaròn, Jeremy Renner, Andie MacDowell, Nat Wolff, Zack Peck, Lola Karimova, Spike Lee, ...

Chloé Zhao è la regista di cui sentiremo parlare quest'anno Così si iscrive ai corsi della New York University, tra i suoi insegnanti c'è anche Spike Lee. Nel 2007 esce Il Petroliere di Anderson e capisce che, nella vita, vorrebbe creare qualcosa del genere. ...

Spike Lee dirige un documentario sui 20 anni dell'11 Settembre The Hot Corn Italy Spike Lee dirige un documentario sul 20esimo anniversario dell’11 settembre Spike Lee realizzerà un documentario che racconta New York dall'11 settembre fino alla pandemia di coronavirus. Il regista e la HBO Documentary Films faranno squadra per realizzare il nuovo progetto c ...

The Realm of Cthulhu: Jonathan Majors in trattative per il film Jonathan Majors, dopo aver partecipato a Lovecraft Country, è in trattative per entrare nel cast di The Realm of Cthulhu.

... Paz Vega, Danny Huston, Vincent Spano, Oliver Stone, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Cecilia Peck, Jonàs Cuaròn, Jeremy Renner, Andie MacDowell, Nat Wolff, Zack Peck, Lola Karimova,, ...Così si iscrive ai corsi della New York University, tra i suoi insegnanti c'è anche. Nel 2007 esce Il Petroliere di Anderson e capisce che, nella vita, vorrebbe creare qualcosa del genere. ...Spike Lee realizzerà un documentario che racconta New York dall'11 settembre fino alla pandemia di coronavirus. Il regista e la HBO Documentary Films faranno squadra per realizzare il nuovo progetto c ...Jonathan Majors, dopo aver partecipato a Lovecraft Country, è in trattative per entrare nel cast di The Realm of Cthulhu.