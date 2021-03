Serie B | Frosinone - Monza 2 - 2 | Nesta ringrazia l' eurogol di Salvi

ItaSportPress : Serie B, il Monza pareggia a Frosinone e manca l'aggancio all'Empoli in vetta - - CinqueNews : Serie B: Frosinone-Monza finisce 2-2 - TUTTOB1 : Serie B, Frosinone-Monza 2-2: tanti gol allo 'Stirpe' ma vince l'equilibrio - TG24info : Serie B - Frosinone vs Monza 2-2, Salvi: 'Risposta importante, è un segnale positivo' - #TG24.info -… - TV7Benevento : Calcio: Serie B, Frosinone-Monza 2-2... -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Frosinone

- Un pareggio 2 - 2, quello trae Monza , che fa più felice Nesta vista la situazione d'emergenza. Il tecnico gialloblù ringrazia l'eurogol di Salvi nella ripresa, ma Brocchi deve il pari a Di Gregorio , strepitoso in ...(agg Michela Colombo) GRAN AVVIO Siamo a metà della diretta diB trae Monza e dopo i primi venti minuti di gioco ecco che sul tabellone del risultato è già 1 - 1 tra le due squadre. ...Frosinone, 2 mar. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 2-2 l'anticipo della 26esima giornata di Serie B tra Frosinone e Monza disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara.I ciociari nella ripresa riescono ad agguantare un importante pareggio per salvare la panchina al proprio tecnico Nesta. Per il Monza, altra occasione sprecata ...