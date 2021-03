Salerno | fermato in strada con droga in auto | arrestato spacciatore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli Agenti della Polizia di Stato hannounosalernitano, E.P., classe 1980, con pregiudizi per traffico di stupefacenti, in quanto colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura diinfatti lo hanno trovato in possesso di cocaina crack, all’esito di un controllo, mentre effettuava consegne di stupefacente in varie zone della città a bordo della propriavettura Fiat 500 X. I poliziotti, infatti, hanno appurato che loaveva avviato un’attività illecita di spaccio con tali consegne in città. L’uomo è stato quindi controllato dagli agenti e trovato in possesso di un pacchetto di tabacchi al cui interno vi erano tre ...