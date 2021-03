Rossi: 'Discutiamo della nostra identità, non logoriamo la segreteria del partito inutilmente' (Di martedì 2 marzo 2021) In un post su Facebook interviene sullo scontro interno Enrico Rossi, ex presidente della Toscana e attuale commissario del Pd in Umbria: "Zingaretti ha parlato chiaro: un congresso per tesi, sui ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) In un post su Facebook interviene sullo scontro interno Enrico, ex presidenteToscana e attuale commissario del Pd in Umbria: "Zingaretti ha parlato chiaro: un congresso per tesi, sui ...

globalistIT : - caterinacorda1 : RT @cettabone: «Su, venite e discutiamo -dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve.… - S_EligioRoma : Su, venite e discutiamo - dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi c… - cettabone : «Su, venite e discutiamo -dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi c… - giullar83 : '..Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi… -