(Di martedì 2 marzo 2021) I numeri evidenziano i limiti di Paulo. Nelle due stagioni sulla panchina dellaha ottenuto solo 3 vittorie su 21 sfide contro le big, compresa la Coppa Italia. E' chiaro che non può ...

asmario1927 : @Luca100celleASR Comunque parlando dello Stadio I Friedkin vogliono costruirlo dentro Roma la legge parla chiaro un… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Roma, Friedkin delusi da Fonseca: la lista dei possibili sostituti Da Sarri ad Allegri, ecco chi può sos… - sportli26181512 : Roma, Friedkin delusi da Fonseca: la lista dei possibili sostituti: Da Sarri ad Allegri, ecco chi può sostituire il… - IPibia : @ASRomaPartite @stefano_scalera Direi ormai di pensare allo stadio solo dopo aver pensato a mettere qualche altro s… - rivistalaroma : EDICOLA. Fonseca e la Roma: conti in rosso #ASRoma #Edicola #fiorentinaroma #Fonseca #Friedkin #SerieA… -

Solo in questa stagione lain 8 partite ha pareggiato 3 volte e perso 5, facendo appena 3 punti su 24. Contro Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio ha segnato 9 gol subendone 22, più ...Inoltre, sempre secondo Eurnova "la Asnon è il soggetto proponente", e non è suo compito "valutare quale sia l'interesse pubblico" e che le ragioni della società didi rinunciare al ...Da Sarri ad Allegri, ecco chi può sostituire il tecnico portoghese, sempre più al centro del mirino dopo il nuovo flop contro una big ...STADIO ROMA EURNOVA – I Friedkin hanno scelto ormai da qualche giorno di abbandonare il vecchio progetto scelto per realizzare il nuovo stadio. La nuova proprietà vuole accantonare l’idea Tor di Valle ...