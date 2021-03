Quel "mese dello sfascio" Gli eccessi e gli stupri programmati da Genovese (Di martedì 2 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Droga e Champagne ai festini organizzati da Alberto Genovese. Interrogato dai pm, il 43enne ha raccontato cosa accadeva durante i festini a Villa Lolita e Terrazza Sentimento Champagne a fiumi e stupefacente a gogo. Erano questi gli ingredienti imprenscindibili dei party organizzati da Alberto Genovese, l'imprenditore digitale accusato di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni e cessione di droga nei confronti di due giovani modelle. Interrogato nella mattinata di domenica dal Gip di Milano, Tommaso Perna, il 43enne racconta gli eccessi dei festini a Villa Lolita, la residenza estiva di Ibiza, durante Quello che definisce "il mese dello sfascio" (lo scorso luglio). "Ho consumato una quantità enorme di stupefacente, - dice - ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Droga e Champagne ai festini organizzati da Alberto. Interrogato dai pm, il 43enne ha raccontato cosa accadeva durante i festini a Villa Lolita e Terrazza Sentimento Champagne a fiumi e stupefacente a gogo. Erano questi gli ingredienti imprenscindibili dei party organizzati da Alberto, l'imprenditore digitale accusato di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni e cessione di droga nei confronti di due giovani modelle. Interrogato nella mattinata di domenica dal Gip di Milano, Tommaso Perna, il 43enne racconta glidei festini a Villa Lolita, la residenza estiva di Ibiza, durantelo che definisce "il" (lo scorso luglio). "Ho consumato una quantità enorme di stupefacente, - dice - ...

