Pulizia stradale, tasse su ma cala il servizio: 'Coraggio Salerno' raccoglie le prove (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCoraggio Salerno! ha accolto l'invito del Comitato Centro Storico Salerno inerente la Pulizia delle strade e delle piazze cittadine. Un servizio che dovrebbe essere ordinario è diventato nelle ultime settimane uno spot elettorale del Sindaco, che, in più di una occasione ha reso noti, attraverso social e media, dei normali interventi di Pulizia nei quartieri definiti come 'straordinari'. Abbiamo verificato e documentato, nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati in diversi quartieri della città, l'incuria e il degrado in cui versano molte strade periferiche, ma anche quelle dei quartieri più popolosi come Torrione, Pastena e Mercatello. Tale stato di incuria e di abbandono è attribuibile solo in piccola parte alla mancanza di senso civico di una sparuta minoranza di cittadini, bensì è dovuta soprattutto ...

