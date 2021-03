“Ora posso parlare…”. Dayane Mello non aspettava altro dopo la finale mancata del GF Vip (Di martedì 2 marzo 2021) Si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta dell’edizione più lunga della storia: i “vipponi” hanno soggiornato nella Casa di Cinecittà per sei mesi. Un tempo molto lungo in cui il pubblico ha conosciuto a fondo il carattere degli inquilini che si sono mostrati a 360 grandi con i loro vizi e le loro virtù. Tra i concorrenti che hanno maggiormente colpito c’è Dayane Mello che si è classificata al quarto posto perdendo la sfida con Pierpaolo Pretelli. La modella brasiliana, con i suoi comportamenti ambigui e la sua determinazione, è riuscita a catalizzare l’attenzione su sè stessa rendendosi protagonista in ogni puntata del reality show di Alfonso Signorini. È stata probabilmente la concorrente più discussa del reality: ha diviso tutti sia all’interno che all’esterno della casa, è stata amata e odiata allo stesso tempo. Va detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta dell’edizione più lunga della storia: i “vipponi” hanno soggiornato nella Casa di Cinecittà per sei mesi. Un tempo molto lungo in cui il pubblico ha conosciuto a fondo il carattere degli inquilini che si sono mostrati a 360 grandi con i loro vizi e le loro virtù. Tra i concorrenti che hanno maggiormente colpito c’èche si è classificata al quarto posto perdendo la sfida con Pierpaolo Pretelli. La modella brasiliana, con i suoi comportamenti ambigui e la sua determinazione, è riuscita a catalizzare l’attenzione su sè stessa rendendosi protagonista in ogni puntata del reality show di Alfonso Signorini. È stata probabilmente la concorrente più discussa del reality: ha diviso tutti sia all’interno che all’esterno della casa, è stata amata e odiata allo stesso tempo. Va detto ...

