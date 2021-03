“Non è possibile” Attimi di terrore al GF Vip, Signorini scappa dagli studi visibilmente spaventato. Cos’è successo (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’ultima puntata del lunghissimo Grande Fratello Vip quinta edizione non sono mancate le emozioni, come ogni finalissima che si rispetti; i concorrenti rimasti in gioco hanno potuto riabbracciare, poco prima dell’uscita, alcuni dei loro affetti, con lacrime e commozione anche da parte del pubblico. Ma non solo pianti ovviamente, anche tante risate e momenti esilaranti che solo l’accoppiata Malgioglio-Signorini potevano farci vivere. Gli scherzi delle due comari Come chi segue avrà avuto modo di vedere, tra i due non sono mancati i punzecchiamenti e i rimbrotti continui, con tanto di scherzi da parte dell’uno e dell’altro. Nessuno dimenticherà la corsa in preda al terrore di Alfonso alla vista di un topo in studio, che poi si è rivelato finto, uno scherzo del buontempone Cristiano Malgioglio; povero il conduttore che ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’ultima puntata del lunghissimo Grande Fratello Vip quinta edizione non sono mancate le emozioni, come ogni finalissima che si rispetti; i concorrenti rimasti in gioco hanno potuto riabbracciare, poco prima dell’uscita, alcuni dei loro affetti, con lacrime e commozione anche da parte del pubblico. Ma non solo pianti ovviamente, anche tante risate e momenti esilaranti che solo l’accoppiata Malgioglio-potevano farci vivere. Gli scherzi delle due comari Come chi segue avrà avuto modo di vedere, tra i due non sono mancati i punzecchiamenti e i rimbrotti continui, con tanto di scherzi da parte dell’uno e dell’altro. Nessuno dimenticherà la corsa in preda aldi Alfonso alla vista di un topo ino, che poi si è rivelato finto, uno scherzo del buontempone Cristiano Malgioglio; povero il conduttore che ...

