Noemi al Festival di Sanremo 2021 con Glicine: il testo completo della canzone (Di martedì 2 marzo 2021) Veronica Scopelliti, in arte Noemi, torna al Festival di Sanremo per la sesta volta con Glicine. Il brano presenta l'amore in tutte le sue sfumature: dai ricordi felici e spensierati, alla sofferenza e alla malinconia, ricordando che talvolta un semplice abbraccio può stroncare ogni male. Noemi: il ritorno sul palco di Sanremo All'attivo Noemi vanta cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, ma l'Ariston regala sempre emozione uniche: "Sono vibrazioni di grande emozione, mi sembra di fare tutto per la prima volta. Forse perché ho un tipo di consapevolezza diverso rispetto alle altre volte, anche di coscienza, e sono molto contenta perché è un Sanremo importante e spero di poter lanciare dal palco un'energia ...

