Manolas verso il rientro | ha svolto quasi tutta la sessione in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma domani alle ore 18:30 per il turno infrasettimanale della sesta giornata di ritorno di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una prima fase di torelli e riscaldamento. Successivamente lavoro tattico suddiviso per reparti e chiusura con esercitazione su calci piazzati. Petagna ha svolto terapie e tabella personalizzata in palestra. Per Osimhen lavoro individuale in campo. Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Manolas ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo.

