LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali in DIRETTA: Therese Johaug oro, Karlsson e Andersson sul podio. Bene Francesca Franchi con il 16° posto (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:15 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:14 I tempi e i piazzamenti delle italiane 16 Franchi +2’00?6 31 Comarella +2’47?4 32 Debertolis 2’54?4 47 Scardoni 3’29?3 14:13 Questa la top ten 1 Johaug (NOR) 23’09?8 2 Karlsson (SWE) +54?2 3 Andersson (SWE) +1’06?9 4 Diggins (USA) +1’12?0 5 Sorina (RSF) +1’13?8 6 Kalla (SWE) +1’16?3 7 Haga (NOR) +1’25?9 8 Fossesholm (NOR) +1’41?0 9 Stadlober (AUT) +1’42?2 10 Roponen (FIN) +1’43?9 14:10 Siamo ormai vicini alla conclusione definitiva, che riguarderà fondamentalmente solo le fondiste di secondo piano (più la svedese Maja Dahlqvist, che comunque non aveva l’obiettivo di vincere). 14:08 Heidi ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:15 Termina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:14 I tempi e i piazzamenti delle italiane 16+2’00?6 31 Comarella +2’47?4 32 Debertolis 2’54?4 47 Scardoni 3’29?3 14:13 Questa la top ten 1(NOR) 23’09?8 2(SWE) +54?2 3(SWE) +1’06?9 4 Diggins (USA) +1’12?0 5 Sorina (RSF) +1’13?8 6 Kalla (SWE) +1’16?3 7 Haga (NOR) +1’25?9 8 Fossesholm (NOR) +1’41?0 9 Stadlober (AUT) +1’42?2 10 Roponen (FIN) +1’43?9 14:10 Siamo ormai vicini alla conclusione definitiva, che riguarderà fondamentalmente solo le fondiste di secondo piano (più la svedese Maja Dahlqvist, che comunque non aveva l’obiettivo di vincere). 14:08 Heidi ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - A Oberstdorf va in scena la 10 km femminile. Una favorita, Therese Johaug, e le italiane in cerca di… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 km Mondiali in DIRETTA: Therese Johaug favorita per l’oro Comarella per la top20 - #fondo… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra dello sc… - cd_00001 : RT @Eurosport_IT: Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra dello sc… - Eurosport_IT : Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra de… -