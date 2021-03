LIVE Perugia-Modena 0-0, Champions League volley in DIRETTA: Leon e compagni ci provano, ma i Canarini venderanno cara la pelle! (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:11 Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede quarti di finale e semifinali andata e ritorno, le migliori due formazioni, al maschile e al femminile, si affronteranno poi per il titolo nelle Superfinals che andranno in scena a Verona l’1 maggio. 20:08 A sorpresa Modena si trova avanti nella serie grazie alla vittoria per 3-0 nel match d’andata, ai Canarini basteranno due set per volare in semifinale, mentre Perugia se vorrà ribaltare la situazione dovrà vincere per 3-0 o 3-1, in quel caso si andrebbe al golden set che deciderebbe la semifinalista. 20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, match di ritorno dei quarti di finale della Champions ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:11 Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede quarti di finale e semifinali andata e ritorno, le migliori due formazioni, al maschile e al femminile, si affronteranno poi per il titolo nelle Superfinals che andranno in scena a Verona l’1 maggio. 20:08 A sorpresasi trova avanti nella serie grazie alla vittoria per 3-0 nel match d’andata, aibasteranno due set per volare in semifinale, mentrese vorrà ribaltare la situazione dovrà vincere per 3-0 o 3-1, in quel caso si andrebbe al golden set che deciderebbe la semifinalista. 20:05 Buonasera e benvenuti alladi, match di ritorno dei quarti di finale della...

Marcell78225090 : RT @Vatenerazzurro1: QUESTA SERA ALLE 21.30 LIVE ?? CON L'AVVOCATO DI STASO, SPECIALIZZATO IN DIRITTO DELLO SPORT, RIPERCORREREMO CALCIOPOLI… - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: QUESTA SERA ALLE 21.30 LIVE ?? CON L'AVVOCATO DI STASO, SPECIALIZZATO IN DIRITTO DELLO SPORT, RIPERCORREREMO CALCIOPOLI… - ftg_soccer : GOAL! Perugia in Italy Serie C: Girone B Perugia 1-0 Sambenedettese More live scores: - TifoGrifo : #Perugia-#Sambenedettese seguila su - Ass_NoiSamb : Perugia-Samb, le formazioni. Dalle 17.30 la diretta live -