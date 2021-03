Lazio-Torino, Cagliari e Parma i club più fermi nel chiedere il non rinvio (Di martedì 2 marzo 2021) Niente rinvio, da parte della Lega Serie A, per Lazio-Torino. La partita resta confermata per martedì alle 18,30 nonostante la quarantena disposta dall’Asl di Torino dopo gli otto casi di Covid tra i giocatori granata. La Lega ieri ha interpellato tutti e 20 i club di Serie A e la maggioranza ha deciso di procedere nel rispetto del protocollo. Repubblica scrive che i club più fermi, in tal senso, sono stati Cagliari e Parma. “Molto schierate Cagliari e Parma, scese in campo con formazioni al limite per i contagi e impegnate con il Torino nella lotta salvezza”. Il Torino non partirà per Roma e arriverà il 3-0 a tavolino, che poi il presidente Cairo potrà impugnare “con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Niente, da parte della Lega Serie A, per. La partita resta confermata per martedì alle 18,30 nonostante la quarantena disposta dall’Asl didopo gli otto casi di Covid tra i giocatori granata. La Lega ieri ha interpellato tutti e 20 idi Serie A e la maggioranza ha deciso di procedere nel rispetto del protocollo. Repubblica scrive che ipiù, in tal senso, sono stati. “Molto schierate, scese in campo con formazioni al limite per i contagi e impegnate con ilnella lotta salvezza”. Ilnon partirà per Roma e arriverà il 3-0 a tavolino, che poi il presidente Cairo potrà impugnare “con ...

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, non ci sarà rinvio: si va verso il 3-0 a tavolino e il ricorso granata - mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - Dalla_SerieA : Diretta Lazio-Torino ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - - filippo1176 : @davideroberti_ @ZZiliani Questo lo dici tu! Io invece dico che siete una banda a cui piace creare casino. In prem… - Dalla_SerieA : Lazio, Inzaghi avvisa il Torino: 'Pronti per giocare' - -