La variante inglese dilaga | 50% di casi in Italia Ora è rischio terza ondata

(Di martedì 2 marzo 2021) Il rapido aumento del numero diCovid registrato negli ultimi giorni potrebbe essere legato all’incremento della circolazione delle varianti in, che ormai sono diventate le forme prevalenti. Secondo gli ultimi dati raccolti dalle Regioni e elaborati dall’Istituto superiore di sanità (Iss), citati da Repubblica, laprovocherebbe già oltre la metà dei. Aggiungendo anche labrasiliana e quella sudafricana, le mutazioni del virus sarebbero legate al 50-60 per cento deitotali. “La curva dei contagi risale. Penso che le prossime settimane non siano facili per la gestione dell’emergenza Covid”, ha detto ieri il ministro alla Salute Roberto Speranza. “Sarebbe bello dire che è tutto finito e che siamo in una fase diversa, ma la ...

SkyTG24 : Il #vaccino AstraZeneca sembrerebbe essere efficace sulla variante inglese del #Covid19: - reportrai3 : ISS ha trovato tracce delle variante brasiliana e inglese di Covid-19 nelle acque reflue di Perugia dal 5 all'8/02,… - Corriere : Variante inglese, Galli: «Infetta di più, il metro e mezzo non basta» - renbelnic : RT @MinervaMcGrani1: - rep_torino : Covid, allarme variante inglese: il Piemonte allarga le zone rosse per frenare i contagi [di Sara Strippoli] [aggio… -

Ultime Notizie dalla rete : variante inglese

... un medico e un collaboratore della società, oltre ad alcuni familiari dei ragazzi : situazione particolarmente insidiosa per le incertezze generali legate alla. Lunedì nuovo giro di ...'Se avessimo monitorato meglio la diffusione dellaun mese fa si poteva intervenire prima' ha aggiunto Parisi. E in merito alla quarta ondata conclude: 'Se dovessero spuntare nuove ...in cui la scorsa settimana è stata istituita la zona rossa in seguito all'emergere di altrettanti casi di contagio da variante inglese del Covid-19. Ieri, nella prima giornata, sono stati effettuati ...Lazio-Torino resta confermata alle 18.30. Non è stato disposto il rinvio della sfida dell'Olimpico, valida per la 25/a giornata di campionato. Lo si apprende ...