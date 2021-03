INTMX 2021 | a Riola Sardo Febvre e Prado in grande spolvero

(Di martedì 2 marzo 2021) Nella cornice diè andato in scena il primo appuntamento degli Internazionali d'Italia di Motocross , che sarà seguito da quelli di Alghero (7 marzo) e Mantova (14 marzo). Con Tony Cairoli ...

AirohHelmet : Internazionali d’Italia - Round 1 – Riola Sardo Our race report: - AndreaEttori : RT @P300it: MXGP | Internazionali d’Italia 2021: Prado e Febvre vincono a Riola Sardo ? di Federico Benedusi ?? - DanieleFassina : RT @P300it: MXGP | Internazionali d’Italia 2021: Prado e Febvre vincono a Riola Sardo ? di Federico Benedusi ?? - P300it : MXGP | Internazionali d’Italia 2021: Prado e Febvre vincono a Riola Sardo ? di Federico Benedusi ??… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: A Riola Sardo la 1° tappa degli Internazionali d'Italia #INTMX ha aperto la stagione 2021 del Motocross ??? Nella #MX1… -

Ultime Notizie dalla rete : INTMX 2021

inSella

MXGP: ecco come cambia il calendarioLa strada verso l'edizionedi EICMA - che si terrà a Rho Fiera Milano dal 23 al 28 novembre - ... Infine, gli Hashtag da seguire sui social: #e #RoadToEicma2021.Sulla sabbiosa pista sarda è andato in scena un antipasto di ciò che andrà in scena tra pochi mesi nel Mondiale: assente Cairoli, i protagonisti sono stati il francese e lo spagnolo ...