Il vecchio e il nuovo. Stavolta all'Ariston è una gara tra epoche (ma l'esperienza conta) - (Di martedì 2 marzo 2021) Paolo Giordano Si apre oggi la manifestazione canora. Mai così centrale la musica nelle ultime edizioni. Nelle prove c'è chi esalta il brano (ad esempio Gaia e Arisa) e chi fa proprio rock (i Maneskin) Poi è il palco a far comunque la differenza. E si è visto anche ieri sera mentre i 26 Big hanno provato uno dopo l'altro nell'estenuante maratona a porte chiuse dell'Ariston. Intanto attenzione perché l'effetto del palco sarà della serie mai visto prima: al posto del pubblico c'è in sostanza l'orchestra che occupa parte della platea e colma, non solo idealmente, il vuoto in sala. Oggettivamente, un prodigio dello scenografo Gaetano Castelli e di sua figlia Chiara. E prodigiose sono state anche le variazioni di tante canzoni che, da stasera, iniziano a giocarsi il Festival più strano di sempre. Ad esempio i Maneskin, che hanno un pezzo robusto dai suoni ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Paolo Giordano Si apre oggi la manifestazione canora. Mai così centrale la musica nelle ultime edizioni. Nelle prove c'è chi esalta il brano (ad esempio Gaia e Arisa) e chi fa proprio rock (i Maneskin) Poi è il palco a far comunque la differenza. E si è visto anche ieri sera mentre i 26 Big hanno provato uno dopo l'altro nell'estenuante maratona a porte chiuse dell'. Intanto attenzione perché l'effetto del palco sarà della serie mai visto prima: al posto del pubblico c'è in sostanza l'orchestra che occupa parte della platea e colma, non solo idealmente, il vuoto in sala. Oggettivamente, un prodigio dello scenografo Gaetano Castelli e di sua figlia Chiara. E prodigiose sono state anche le variazioni di tante canzoni che, da stasera, iniziano a giocarsi il Festival più strano di sempre. Ad esempio i Maneskin, che hanno un pezzo robusto dai suoni ...

fattoquotidiano : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - RobertoBurioni : @riotta @repubblica BioNTech in ottobre ha acquistato un vecchio impianti a Marburg e allestito un nuovo sito produ… - rossa008 : RT @lauracesaretti1: “Una svolta che non si vede, un nuovo che non avanza, un vecchio che resiste. Caro Draghi, manca il colpo d’ala”. Mi c… - Italia_Notizie : Il vecchio e il nuovo. Stavolta all'Ariston è una gara tra epoche (ma l'esperienza conta) - ravanin58 : RT @lauracesaretti1: “Una svolta che non si vede, un nuovo che non avanza, un vecchio che resiste. Caro Draghi, manca il colpo d’ala”. Mi c… -