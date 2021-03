Genoa, il ritorno di Destro nel derby per dimenticare l’Inter (Di martedì 2 marzo 2021) Nel derby contro la Sampdoria, Ballardini si affiderà nuovamente a Destro per guidare l’attacco del Genoa Un turno di riposo contro l’Inter, per caricare le batterie di Destro al meglio in vista del derby genovese. È stata questa l’idea di Davide Ballardini per giocarsi al meglio la stracittadina con i suoi migliori con una forma fisica al massimo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per curare le ferite della sconfitta con i nerazzurri, l’allenatore rossoblù sfrutterà la medicina Destro contro la Sampdoria. Il bomber del Genoa, nove gol in questo campionato, farà coppia con Shomurodov nel derby. Il mese di marzo sarà fondamentale per il Grifone. Dopo la Samp e la Roma, infatti, la squadra di Ballardini affronterà un trittico ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Nelcontro la Sampdoria, Ballardini si affiderà nuovamente aper guidare l’attacco delUn turno di riposo contro, per caricare le batterie dial meglio in vista delgenovese. È stata questa l’idea di Davide Ballardini per giocarsi al meglio la stracittadina con i suoi migliori con una forma fisica al massimo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per curare le ferite della sconfitta con i nerazzurri, l’allenatore rossoblù sfrutterà la medicinacontro la Sampdoria. Il bomber del, nove gol in questo campionato, farà coppia con Shomurodov nel. Il mese di marzo sarà fondamentale per il Grifone. Dopo la Samp e la Roma, infatti, la squadra di Ballardini affronterà un trittico ...

Partita della Lanterna Un veloce ritorno al passato recente con solo due ballottaggi ... Chi li indovinerà può mettere una ipoteca sul risultato. Genoa-Sampdoria non sarà la partita del "solo chi cade può risorgere", ...

