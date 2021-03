Genoa | Ballardini | ' Con la Sampdoria è la gara delle gare'

Inter : ?? | PRESENTAZIONE ? Il punto sul Genoa in 150 secondi: Massimo Paganin presenta la squadra di Ballardini Stato di… - ItaSportPress : Genoa, Ballardini: 'Ranieri ha esperienza ma voglio vincere il derby con 90' intensi' - - sportli26181512 : Genoa-Sampdoria, Ballardini: 'Ci vorranno cuore, testa, gambe e idee chiare'. VIDEO: L'allenatore del Genoa detta l… - SkySport : Genoa-Sampdoria, Ballardini: 'Ci vorranno cuore, testa, gambe e idee chiare'. VIDEO - fisco24_info : Genova si scalda, c'è il derby della Lanternza: Ballardini:' Voglio cuore, gambe e testa'. Ranieri: 'E' una gara ch… -

Vigilia di lavoro per ildi. La squadra rossoblu lavora in vista della Sampdoria: recupera Cassata, Rovella a ...GENOVA - " Serviranno cuore, testa, gambe e idee chiare. Anche qualità, ma i miei ragazzi ne hanno tanta ". Davide, ai microfoni ufficiali del, ha presentato così in conferenza stampa il prossimo, importante, derby con la Sampdoria di domani. " Ci sono partite e poi c'è il derby: la ...Dall'altra parte Ballardini viaggia ad una media da Champions League ... Avevamo una serie di cinque partite, mancano Genoa e Cagliari. Dopo questo ciclo capiremo a cosa possiamo puntare. Una vittoria ...Sarà il primo Derby della Lanterna a porte chiuse per Davide Ballardini, il numero 123 nella storia di Genoa e Sampdoria. Parlando della sfida di mercoledì sera, il tecnico ha rivolto un pensiero anch ...