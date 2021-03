FullSix | ricavi in calo del 19% a 5 | 5 milioni di euro nel 2020

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –, società italiana attiva nel marketing digitale e quotata a Piazza Affari, ha chiuso ilconpari a 5,5di, indel 19% rispetto ai 6,8 registrati l’anno prima. L’EBITDA è stato negativo per 526 mila(+30,6%), l’EBIT per 1,4(+58,6%), e il risultato netto per 0,9(nonostante un miglioramento dai -4,2registrati nel 2019). Al 31 dicembre, il Patrimonio Netto consolidato è pari ad2,7, con un incremento di 415 milarispetto al 31 dicembre 2019. La Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad 3di ...

Ultime Notizie dalla rete : FullSix ricavi

Il Messaggero

