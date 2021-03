Elden Ring invade la rete con video e leak e i fan reagiscono con hype incontenibile e una valanga di meme

(Di martedì 2 marzo 2021) I fan disono impazienti di scoprire notizie sull'attesissimo gioco di FromSoftware e i recenticomparsi inhanno scatenato la reazione dei giocatori. Nel subreddit disono già comparsi gli inevitabili (e numerosi). Il subreddit disi è riempito in poco tempo di varie immagini divertenti. Ad esempio, ilpiù in basso confronta uno screencap a bassa definizione di una carrozza dal filmato alle carrozze da uno screenshot photoshoppato di Bloodborne Kart, un gioco inesistente diventato una sé stante nella community. Altri post nel subreddit prendono in giro la qualitàaltamente discutibile dei ...

Nextplayer_it : Elden Ring - trapelati video di gioco - alisander91 : Il trailer di Elden Ring lo fanno vedere stasera a Sanremo - Eurogamer_it : #EldenRing: ecco la reazione dei fan ai video leak emersi di recente. - GianlucaOdinson : Elden Ring: un ulteriore video leak mostra un boss del gioco FromSoftware - ItNagame : [Discussione] Con il (probabile) imminente nuovo trailer di Elden Ring la domanda sorge spontanea: qual è il vostro… -

Aggiornamento del 02/03/2021, ore 08:30 In queste ore la mole di video trapelati in rete è aumentata considerevolmente, e sono in tutto quattro le clip dioggetto della fuga di notizie. Il canale YoutubeNews ha unito gli spezzoni in un unico filmato, e tra presunti boss e altri elementi dello scenario, quello che ci interessa è ...Nella giornata di ieri sono spuntate in rete le prime clip diche hanno svelato il gameplay, il combattimento a cavallo e boss fight dell'attesissimo gioco targato FromSoftware . Ebbene, a quanto pare, i video leak continuano a emergere in rete, con ...I fan di Elden Ring sono impazienti di scoprire notizie sull'attesissimo gioco di FromSoftware e i recenti video leak comparsi in rete hanno scatenato la reazione dei giocatori. Nel subreddit di Elden ...Era da giorni che circolava la voce dell'esistenza di un trailer di Elden Ring, il nuovo gioco di From Software e Bandai Namco realizzato in collaborazione ...