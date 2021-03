Covid Sardegna, oggi 70 contagi: i dati del 2 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 70 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna, la prima regione italiana in zona bianca. Secondo il bollettino di oggi, 2 marzo, nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 morti. Il tasso di positività è allo 0,6%Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.613 tamponi. In ospedale restano ricoverati 206 pazienti (-4), 20 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.513, 352 quelle in più guarite. Dei 41.306 casi positivi complessivamente accertati, 9.841 (+27) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.606 (+4) nel Sud Sardegna, 3.485 (+4) a Oristano, 8.205 (+21) a Nuoro, 13.169 (+14) a Sassari. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 70 i nuovidi Coronavirus in, la prima regione italiana in zona bianca. Secondo il bollettino di, 2, nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 morti. Il tasso di positività è allo 0,6%Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.613 tamponi. In ospedale restano ricoverati 206 pazienti (-4), 20 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.513, 352 quelle in più guarite. Dei 41.306 casi positivi complessivamente accertati, 9.841 (+27) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.606 (+4) nel Sud, 3.485 (+4) a Oristano, 8.205 (+21) a Nuoro, 13.169 (+14) a Sassari. L'articolo CalcioWeb.

