Città della Scienza, Villari: A 8 anni dal rogo tutto fermo. Pronti 60 mln. Bagnoli, copiamo il modello Ruhr (Di martedì 2 marzo 2021) “Chi ha realizzato questo scempio voleva distruggere l’area, non ricostruirla dopo otto anni vuol dire dargliela vinta. La risposta è invece ricostruire, perché vuol dire crederci, rimanere in questa sospensione lascia credere che i primi a non crederci sono le istituzioni”. Lo afferma Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza, parlando al centro dell’area distrutta dall’incendio del 4 marzo 2013 che polverizzò il grande centro espositivo della struttura, dove centinaia di migliaia di bambini e ragazzi si erano affacciati alla curiosità per la Scienza. “Noi – spiega Villari – non vogliamo impiccarci a ricostruire qui sul mare, resta il sogno ed è la destinazione naturale, ma siamo Pronti a rivedere questa localizzazione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) “Chi ha realizzato questo scempio voleva distruggere l’area, non ricostruirla dopo ottovuol dire dargliela vinta. La risposta è invece ricostruire, perché vuol dire crederci, rimanere in questa sospensione lascia credere che i primi a non crederci sono le istituzioni”. Lo afferma Riccardo, presidente di, parlando al centro dell’area distrutta dall’incendio del 4 marzo 2013 che polverizzò il grande centro espositivostruttura, dove centinaia di migliaia di bambini e ragazzi si erano affacciati alla curiosità per la. “Noi – spiega– non vogliamo impiccarci a ricostruire qui sul mare, resta il sogno ed è la destinazione naturale, ma siamoa rivedere questa localizzazione ...

Ettore_Rosato : Un’immagine carica di significato, che arriva dritta al cuore. Una suora scesa in strada nella città di Myitkyina,… - IlContiAndrea : Sarà diverso, strano, difficile ma bello perché per una settimana si parlerà di musica. Si racconterà anche la citt… - repubblica : Lavoro a Milano, persi cinque anni: Il Covid ha azzerato l’onda lunga dell’Expo: In città sul 2019 22 mila impiegat… - AntigoneCris : RT @castelliditalia: #Lucca città #medievale nel cuore della #Toscana caratterizzata da vie strette, edifici alti e case torri maestose, pr… - haikumad : RT @castelliditalia: #Lucca città #medievale nel cuore della #Toscana caratterizzata da vie strette, edifici alti e case torri maestose, pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Città della 5 accessori must have per chi gioca a golf Chi vuole comunque esercitarsi anche nel giardino di casa o in un parco della città può provare con la rete paracolpi. Si monta in pochissimo tempo e permette di non perdere palline , o doverle ...

Palermo, bara della mamma in salotto da 12 giorni: non c'è spazio al cimitero Ma da quel momento solo silenzi e continui rinvii, fino all'esasperazione della donna che non sa ... 'Non c'è spazio da nessuna parte - dice Giusy - sembra che in questa città non ci sia rimasta nemmeno ...

De Lucchi: «Le città scandinave sono incredibili, ma noi italiani possiamo migliorarle» Corriere della Sera Chi vuole comunque esercitarsi anche nel giardino di casa o in un parcopuò provare con la rete paracolpi. Si monta in pochissimo tempo e permette di non perdere palline , o doverle ...Ma da quel momento solo silenzi e continui rinvii, fino all'esasperazionedonna che non sa ... 'Non c'è spazio da nessuna parte - dice Giusy - sembra che in questanon ci sia rimasta nemmeno ...