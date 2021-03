Chiusi i luoghi di ritrovo in un comune Napoletano: troppi contagi (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune vesuviano di Torre Annunziata, il primo cittadino Vincenzo Ascione ha predisposto la chiusura per i luoghi di ritrovo del territorio con lo scopo di evitare ulteriori contagi da coronavirus. Non calano i contagi e il sindaco tiene Chiusi i luoghi a rischio assembramento. Accade a Torre Annunziata, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40 nuovi casi di positività al Covid-19 e un decesso. E così il primo cittadino, Vincenzo Ascione, ha stabilito con un’apposita ordinanza che da domani, mercoledì 3 marzo, e fino al prossimo 15 marzo dalle 11 alle 22, saranno chiuse al pubblico via Caravelli, via Fusco, via Alfani, corso Umberto I, piazzale Kennedy, via Marconi e viale Colombo (tratto compreso tra largo Manzo e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nelvesuviano di Torre Annunziata, il primo cittadino Vincenzo Ascione ha predisposto la chiusura per ididel territorio con lo scopo di evitare ulteriorida coronavirus. Non calano ie il sindaco tienea rischio assembramento. Accade a Torre Annunziata, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40 nuovi casi di positività al Covid-19 e un decesso. E così il primo cittadino, Vincenzo Ascione, ha stabilito con un’apposita ordinanza che da domani, mercoledì 3 marzo, e fino al prossimo 15 marzo dalle 11 alle 22, saranno chiuse al pubblico via Caravelli, via Fusco, via Alfani, corso Umberto I, piazzale Kennedy, via Marconi e viale Colombo (tratto compreso tra largo Manzo e ...

