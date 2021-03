Cambio di rotta Austria e Danimarca sui vaccini | Kurz | “Non faremo più affidamento sull’Ue”

(Di martedì 2 marzo 2021) Prima del suo viaggio in Israele, il cancelliereco Sebastianha annunciato lo strappo con l’Unione europea suianti-Covid.in futuro “non faranno piùe, insieme a Israele, produrranno nei prossimi anni dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”. Lo ha dettoin una dichiarazione all’Apa. “L’Ema (ndr: l’Agenzia europea per i medicinali) – ha proseguito – è troppo lenta con le approvazioni deie ci sono rallentamenti nelle consegne da parte delle aziende farmaceutiche”. Giovedì, 4 marzo, il cancelliereco e la premier danese, Mette Frederiksen, ...

