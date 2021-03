(Di martedì 2 marzo 2021) La decisione della Lega di non rinviare Lazio - Torino, in programma oggi pomeriggio, "si commenta da sola". Lo ha detto il presidente granata Urbano, amareggiato per la decisione del Consiglio ...

ilcirotano : Cairo: 'Ignorata la realtà oggettiva. Faremo tutti i ricorsi possibili' - -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Ignorata

La Gazzetta dello Sport

La decisione della Lega di non rinviare Lazio - Torino, in programma oggi pomeriggio, "si commenta da sola". Lo ha detto il presidente granata Urbano, amareggiato per la decisione del Consiglio di Lega di "confermare" il match.Se i personaggi hanno qualche sensazione particolare riguardo ai conflitti scatenati alo al ... una professionista troppo qualificata che vieneper le ragioni sbagliate " finché non ...L'appello era stato discusso a novembre e poi il Collegio aveva trattenuto il fascicolo "in decisione". Oggi il deposito della sentenza.Dalla Libia il premier ad interim si è diretto in Egitto per riallacciare le relazioni tra i Paesi: ma ora Il Cairo potrà fidarsi di Tripoli?