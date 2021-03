Borsa, Tokyo chiude in ribasso ( - 0,86%) (Di martedì 2 marzo 2021) La Borsa di Tokyo arretra sul finale di seduta , malgrado i rialzi messi a segno dagli indici azionari Usa, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il rialzo di ieri, in ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 2 marzo 2021) Ladiarretra sul finale di seduta , malgrado i rialzi messi a segno dagli indici azionari Usa, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il rialzo di ieri, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo Segno meno in chiusura per il listino di Tokyo , in una sessione caratterizzata da ampie vendite, dopo l'allarme lanciato dall'autorità bancaria di Pechino, sul rischio di bolle nei mercati finanziari esteri. L'indice giapponese Nikkei 225 ...

Segno meno in chiusura per il listino di Tokyo, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, dopo l'allarme lanciato dall'autorità bancaria di Pechino, sul rischio di bolle nei mercati finanziari esteri. L'indice giapponese Nikkei 225 ...
La Borsa di Tokyo arretra sul finale di seduta, malgrado i rialzi messi a segno dagli indici azionari Usa, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il rialzo di ieri, in attesa ...
Una debolezza che si è vista anche sui listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso gli scambi con una flessione di quasi lo 0,9% in scia all'alert lanciato dall'autorità bancaria di Pechino, ...