Volley | Regular Season Serie A1 Femminile | i verdetti

(Di lunedì 1 marzo 2021) Con le partite disputate ieri, si è conclusa laA1, con tantiancora da emettere, specie in chiave salvezza. In questo difficile campionato svolto in piena pandemia, gare rinviate e squadre falcidiate da casi di positività, si è conclusa ieri, dicevamo, la prima fase, ma per stabilire la classifica finale mancano ancora alcune gare da recuperare.A1Conclusa, da calendario, laA1 F, prima fase portata a termine davvero tra mille difficoltà, con la pandemia a farla da padrona, a decidere quali gare potevano essere disputate e quali no, squadre falcidiate dalle positività e rimaste per ...

ale_garotta : Le sensazioni di Cristina #Chirichella e Stefano #Lavarini dopo la sconfitta di #Novara contro Busto Arsizio nell'u… - babucolfer : RT @ale_garotta: Prosegue il momento magico della @UYBAvolley, che nell'ultima giornata di regular season passa sul campo della @IGOR_Volle… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Prosegue il momento magico della @UYBAvolley, che nell'ultima giornata di regular season passa sul campo della @IGOR_Volle… - ale_garotta : Prosegue il momento magico della @UYBAvolley, che nell'ultima giornata di regular season passa sul campo della… - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: la classifica dopo l'ultima giornata di regular season, in attesa dei recupe… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Regular

Metropolitan Magazine

La squadra di Bertini, già matematicamente salva, si appresta ora ad affrontare gli ultimi due recuperi, che chiuderanno il cammino delle gialloblù inseason, ovvero le trasferte di Bergamo e ...Diciottesimo centro stagionale per la prima squadra femminile del Vero, undicesimo casalingo su dodici uscite. Ora c'è la semifinale di ritorno della CEV Cup martedì in Serbia per provare a ...di Riccardo CavazzoniNon c’e’ tempo per festeggiare, ma sabato sera a Ravenna, il Modena Volley ha raggiunto l’ennesimo traguardo storico: la gara di tritorno dei playoff infatti, è la millecinquecent ...I giallorossi scendono in Puglia con la missione di non perdere il treno dei playoff In dubbio l’opposto Bellei infortunato nel match di Coppa Italia con il Porto Viro ...