Virginio Merola: "Bologna è già da zona rossa, agire in fretta" (Di lunedì 1 marzo 2021) I numeri del contagio e dei ricoveri dicono che la provincia di Bologna sarebbe già ’zona rossa” e per questo il sindaco Virginio Merola sta dicendo alla Regione Emilia-Romagna di “decidere in fretta. Bisogna decidere in fretta - ha detto a ’L’aria che tirà su La7 - per riuscire a diminuire la pressione sugli ospedali.Merola ha ricordato che la media di casi è di 417 su 100mila persone, con 22 comuni sopra la media e 12 oltre i 500 casi. “Abbiamo 850 ricoveri, se arriviamo a mille si compromette il sistema sanitario. Stiamo già riducendo gli interventi di chirurgia del 40-50%. Per salvaguardare la nostra sanità è urgente prendere un provvedimento. Prima facciamo meglio è: sono gli ultimi episodi, dobbiamo stringere tutti i denti”. Rispetto alle frasi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) I numeri del contagio e dei ricoveri dicono che la provincia disarebbe già ’” e per questo il sindacosta dicendo alla Regione Emilia-Romagna di “decidere in. Bisogna decidere in- ha detto a ’L’aria che tirà su La7 - per riuscire a diminuire la pressione sugli ospedali.ha ricordato che la media di casi è di 417 su 100mila persone, con 22 comuni sopra la media e 12 oltre i 500 casi. “Abbiamo 850 ricoveri, se arriviamo a mille si compromette il sistema sanitario. Stiamo già riducendo gli interventi di chirurgia del 40-50%. Per salvaguardare la nostra sanità è urgente prendere un provvedimento. Prima facciamo meglio è: sono gli ultimi episodi, dobbiamo stringere tutti i denti”. Rispetto alle frasi ...

