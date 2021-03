Vaccino Covid, Astrazeneca “disposta a cedere le licenze di produzione”. In contatto con l’Aifa per autorizzare anche per gli over 65 (Di lunedì 1 marzo 2021) In attesa che vengano approvati altri vaccini per cui è stata chiesta l’approvazione, arriva una buona notizia sul fronte della possibile produzione in house del Vaccino anti Covid sviluppato dai ricercatori di Oxford. Astrazeneca è disposta a “cedere le licenze di produzione per far sì che si possa accelerare. È quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi: i 20 stabilimenti di produzione non sono solo nostri” ha spiegato a Buongiorno, su Sky TG24, Lorenzo Wittum, amministratore delegato in Italia. “Lo stiamo già facendo – ha proseguito – e siamo disposti ad aumentarlo”. Per farlo, ha concluso, “abbiamo bisogno di un partner capace di gestire questo processo di produzione, perché il trasferimento tecnologico non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) In attesa che vengano approvati altri vaccini per cui è stata chiesta l’approvazione, arriva una buona notizia sul fronte della possibilein house delantisviluppato dai ricercatori di Oxford.a “lediper far sì che si possa accelerare. È quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi: i 20 stabilimenti dinon sono solo nostri” ha spiegato a Buongiorno, su Sky TG24, Lorenzo Wittum, amministratore delegato in Italia. “Lo stiamo già facendo – ha proseguito – e siamo disposti ad aumentarlo”. Per farlo, ha concluso, “abbiamo bisogno di un partner capace di gestire questo processo di, perché il trasferimento tecnologico non è ...

fattoquotidiano : Vaccino Covid, la Lombardia non riesce a fissare gli appuntamenti agli ultraottantenni e dà la colpa ai produttori… - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - robertalombardi : Prima la Moratti propone di distribuire il #vaccino alle Regioni in base al PIL, poi #Bertolaso di dare priorità a… - napolimagazine : COVID - Partita la sperimentazione del vaccino italiano Takis - GASirianni : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, Astrazeneca “disposta a cedere le licenze di produzione”. In contatto con l’Aifa per autorizzare anche… -