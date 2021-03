Tonfo PIL 2020 e inflazione minano chance ripresa | è allarme per consumi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Una “caduta senza precedenti” per l’economia Italiana, che ha registrato nelun crollo del PIL dell’8,9%, soprattutto per effetto della contrazione della domanda interna. Lo ha confermato oggi l’Istat, certificando un calo del prodotto in linea con le previsioni della Nadef (-9%). Sempre nelil deficit è lievitato al 9,5% a fronte dell’1,6% del 2019, mentre il debito italiano è cresciuto a 2.569 miliardi di euro, risultando pari al 155,6% del PIL, con un aumento di circa venti punti rispetto al 134,6% del 2019. “Resta il crollo drammatico dei”, avverte Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. La spesa delle famiglie residenti, infatti, si è contratta del 10,9% nele rappresenta quasi il 60% del PIL. “Il dato per noi più preoccupante”, sottolinea ...