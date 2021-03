“Sto malissimo”: Elettra Lamborghini a ‘Domenica In’ con il colpo della strega (Di lunedì 1 marzo 2021) Ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In, Elettra Lamborghini si è resa protagonista di un siparietto legato ad una problematica fisica dell’ereditiera (già nota a chi segue la Lamborghini sui social, giacché è stata documentata story dopo story). La Lamborghini è infatti apparsa acciaccata sin dal suo ingresso in studio ed ha poi spiegato: “Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere”. La Lamborghini – che un anno fa a Sanremo colpiva l’Italia intera con le sue doti canore tutt’altro che scontate (ricordiamo la sua ottima interpretazione di ‘Musica (e il resto scompare)’ sul palco dell’Ariston) – ha quindi spiegato: “Come è accaduto? Alle sei del ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In,si è resa protagonista di un siparietto legato ad una problematica fisica dell’ereditiera (già nota a chi segue lasui social, giacché è stata documentata story dopo story). Laè infatti apparsa acciaccata sin dal suo ingresso in studio ed ha poi spiegato: “Ho preso ilquesta mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere”. La– che un anno fa a Sanremo colpiva l’Italia intera con le sue doti canore tutt’altro che scontate (ricordiamo la sua ottima interpretazione di ‘Musica (e il resto scompare)’ sul palco dell’Ariston) – ha quindi spiegato: “Come è accaduto? Alle sei del ...

