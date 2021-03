Serse Cosmi | nuovo allenatore del Crotone | chi è | dal Perugia a oggi

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CROTONE, SCELTO SERSE COSMI PER LA PANCHINA Atteso in sede stasera, domani primo allenamento… - infoitsport : Crotone, esonerato Stroppa. Al suo posto Serse Cosmi - albertomarti : RT @nonleggerlo: Serse è tornato #Crotone #Cosmi - davideroberti_ : Serse #Cosmi diventerà a breve il nuovo allenatore del #Crotone. Ricordiamolo così: - Bob6Rock : RT @SkyTG24: Calcio, il Crotone esonera Stroppa: Serse Cosmi sarà il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Serse Cosmi

Il Crotone con una nota ufficiale ha esonerato Giovanni Stroppa che paga la sconfitta con il Cagliari. In prima fila per sostituirlo c'èCROTONE - Il Crotone ha sollevato dall'incarico di allenatore Giovanni Stroppa . Fatale è stata la partita persa contro una diretta concorrente per la salvezza come il Cagliari , la ...CROTONE - Saràil successore di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone. Il tecnico umbro sarà nella sede della società questa sera per concludere l'accordo e mettersi subito al lavoro visto che si è ...Il contratto tra le parti prevede un accordo fino a giugno: da valutare se verrà inserita anche una clausola di rinnovo automatico in caso di salvezza Ultimi a 12 punti, con 8 lunghezze dal Torino qua ...Niente da fare per Cristian Bucchi, ex attaccante di Napoli e Modena sondato dal Crotone prima che i calabresi virassero con decisione su Cosmi per concludere l'attuale stagione di Serie A Serse Cosmi ...