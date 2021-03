Sardegna prima regione in bianco, cadono le restrizioni: i nuovi colori dell’Italia (Di lunedì 1 marzo 2021) Mentre si attende la firma del nuovo Dpcm – il primo firmato Draghi – valido fino al prossimo 6 aprile, scattano oggi, lunedì 1° marzo 2021, nuovi colori per l’Italia, con l’introduzione della zona bianca per la Sardegna. prima regione in bianco, l’isola ha conquistato l’ambitissima “free zone”, abbattendo molti divieti e allentando il coprifuoco. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 17.455 nuovi casi e 192 morti, salgono le terapie intensive Sardegna zona bianca, prima regione ad esultare: cosa cambia nell’isola A partire da oggi e fino al 15 marzo, la Sardegna – finalmente in zona bianca – vedrà riaprire i ristoranti fino alle 23; a bar e pub sarà invece concessa l’apertura fino alle ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Mentre si attende la firma del nuovo Dpcm – il primo firmato Draghi – valido fino al prossimo 6 aprile, scattano oggi, lunedì 1° marzo 2021,per l’Italia, con l’introduzione della zona bianca per lain, l’isola ha conquistato l’ambitissima “free zone”, abbattendo molti divieti e allentando il coprifuoco. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 17.455casi e 192 morti, salgono le terapie intensivezona bianca,ad esultare: cosa cambia nell’isola A partire da oggi e fino al 15 marzo, la– finalmente in zona bianca – vedrà riaprire i ristoranti fino alle 23; a bar e pub sarà invece concessa l’apertura fino alle ...

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Tg3web : In Sardegna, la prima regione in fascia bianca, già domani molte attività riapriranno. - msn_italia : Covid, un terzo degli studenti in Dad | Folla nei parchi e nelle città | Sardegna prima Regione bianca - ZumZumPapa : @LaBombetta76 @Alessan39357045 @john_fuffa @OverlookHotel71 @massimobordonar @Matteoooohhh @mante Ah comunque Israe… -