Rave party in Darsena, identificati 12 ragazzi (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano - Sono dodici le persone riconosciute dagli investigatori della Digos di Milano, dopo il Rave party abusivo organizzato davanti a un bar della Darsena sabato sera. Gli agenti li hanno ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano - Sono dodici le persone riconosciute dagli investigatori della Digos di Milano, dopo ilabusivo organizzato davanti a un bar dellasabato sera. Gli agenti li hanno ...

Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - Corriere : Il rave party (con rissa) a Milano e la pista anarchica. Filmati al setaccio in cerca ... - Agenzia_Ansa : Musica e balli sulla Darsena a Milano per l'addio alla zona gialla. Una sorta di 'rave party' con centinaia di giov… - ElisaMassotti : RT @Tg3web: Assembramenti in strada ed ai tavolini dei bar nell'ultimo sabato in zona giallo. A Milano ressa ieri sera sui Navigli. Tension… - Fratzen13 : RT @lucabattanta: Servizio piuttosto squallido dove fanno vedere al Tg1 i malati che parlano del rave party dei Navigli ma che facciano ved… -