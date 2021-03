Psychonauts 2 potrebbe arrivare questa primavera ma forse non su PS5 (Di lunedì 1 marzo 2021) Stando a quanto emerso in rete, . Recenti indiscrezioni affermano che il titolo sarebbe vicino all'entrata in fase gold e i backer di Kickstarter avrebbero ricevuto una e-mail per inviare il proprio nome da includere nei credit del gioco. questa è una ricompensa da parte degli sviluppatori per tutti coloro che hanno sostenuto la campagna sulla piattaforma. I nomi devono essere inviati alla fine di questo mese, di modo che Psychonauts 2 sia in grado di entrare nella fase gold per poi uscire in primavera, tra aprile e maggio secondo i rumor. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021) Stando a quanto emerso in rete, . Recenti indiscrezioni affermano che il titolo sarebbe vicino all'entrata in fase gold e i backer di Kickstarter avrebbero ricevuto una e-mail per inviare il proprio nome da includere nei credit del gioco.è una ricompensa da parte degli sviluppatori per tutti coloro che hanno sostenuto la campagna sulla piattaforma. I nomi devono essere inviati alla fine di questo mese, di modo che2 sia in grado di entrare nella fase gold per poi uscire in, tra aprile e maggio secondo i rumor. Leggi altro...

