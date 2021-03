Pre Juventus-Spezia: le parole degli allenatori (Di lunedì 1 marzo 2021) Andrea Pirlo e Vincenzo Italiano hanno parlato in conferenza stampa nel pre Juventus-Spezia, anticipo della venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, in programma martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45. Pre Juventus-Spezia: cosa ha detto Pirlo? Archiviata la delusione per il pareggio di Verona, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, è già concentrato sul match di martedì contro lo Spezia: “Sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A, sta facendo un grandissima campionato. Si pensava fosse una Cenerentola e invece sta dimostrando di potersela giocare contro grandi squadre, ha battuto anche il Milan. Sarà difficile e importante per noi, bisogna riscattare i due punti persi a Verona. Dovremo fare partita intensa contro avversario di grande ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Andrea Pirlo e Vincenzo Italiano hanno parlato in conferenza stampa nel pre, anticipo della venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, in programma martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45. Pre: cosa ha detto Pirlo? Archiviata la delusione per il pareggio di Verona, il tecnico della, Andrea Pirlo, è già concentrato sul match di martedì contro lo: “Sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A, sta facendo un grandissima campionato. Si pensava fosse una Cenerentola e invece sta dimostrando di potersela giocare contro grandi squadre, ha battuto anche il Milan. Sarà difficile e importante per noi, bisogna riscattare i due punti persi a Verona. Dovremo fare partita intensa contro avversario di grande ...

juventusfc : LIVE! E' iniziato il pre partita di #JuveCrotone ?? @JuventusTV ?? - forumJuventus : Pirlo pre #VeronaJuve: 'Per domani non recupereremo nessuno. Dragusin può partire dall'inizio. Dybala non è a risch… - MichelMercury : RT @GiovaAlbanese: Dal test match con il Novara (13/9) ad oggi la #Juventus ha avuto a disposizione solo due settimane tipo di lavoro: pre… - GGobbissimo : RT @GiovaAlbanese: Dal test match con il Novara (13/9) ad oggi la #Juventus ha avuto a disposizione solo due settimane tipo di lavoro: pre… - Paolo18030138 : RT @GiovaAlbanese: Dal test match con il Novara (13/9) ad oggi la #Juventus ha avuto a disposizione solo due settimane tipo di lavoro: pre… -