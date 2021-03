Pd: Pini, ‘mi è stata tolta parola in Direzione, bella questa gestione unitaria’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Avevo presentato un odg per chiedere che la vicesegretaria fosse indicata come vicaria. Come da statuto articolo 9 comma 3. La presidenza ha detto che non era ammissibile. Ho chiesto di parlare per chiarire. Mi è stata tolta la parola. bella questa gestione unitaria”. Lo scrive Giuditta Pini del Pd su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Avevo presentato un odg per chiedere che la vicesegretaria fosse indicata come vicaria. Come da statuto articolo 9 comma 3. La presidenza ha detto che non era ammissibile. Ho chiesto di parlare per chiarire. Mi èlaunitaria”. Lo scrive Giudittadel Pd su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

onevoicetosing : @014pelletterie @giuditta_pini @Hellzapoppin80 Ehhh, però mi piacerebbe. - TV7Benevento : Pd: Pini, 'mi è stata tolta parola in Direzione, bella questa gestione unitaria'... - giuditta_pini : avevo presentato un odg per chiedere che la vicesegretaria fosse indicata come vicaria. Come da statuto articolo 9… - carlo_pini : @CarloCalenda Tempo fa l'ascoltavo volentieri. Poi l'ascoltavo. Poi mi si stavano riempiendo le tasche. Poi una scr… - carlo_pini : @AlfonsoFuggetta Io ancora mi domando perché prima di tutti non vaccinare tutti gli ultra ottantenni visto che l'80… -

Ultime Notizie dalla rete : Pini ‘mi Valerio Pino: “Ecco con chi mi appartavo ad Amici” CronacaSocial