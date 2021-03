MotoGP, Valentino Rossi e la voglia di stupire in Yamaha Petronas (Di lunedì 1 marzo 2021) No, il momento del sipario non è ancora arrivato. Valentino Rossi, con la presentazione odierna, ha iniziato una nuova avventura con il Team Yamaha Petronas. Dopo 15 anni di militanza nella squadra Factory, si cambia per capire se ne varrà ancora la pena perché il capitolo finale della sua storia non è ancora stato scritto. Sempre in sella a una M1 ufficiale (Team Petronas) il “Dottore” andrà in cerca di qualcosa di grande, perché il sogno del 10° titolo vive ancora dentro di lui. Sarà davvero possibile? Il partito degli scettici vanta sempre più iscrizioni e il 2020 ha rafforzato le argomentazioni della fazione citata. Un 15° posto finale a una vita dal campione del mondo Joan Mir rappresenta la cartina di tornasole di un’annata in cui il Covid-19 è stato il vero protagonista e anche lo stesso ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) No, il momento del sipario non è ancora arrivato., con la presentazione odierna, ha iniziato una nuova avventura con il Team. Dopo 15 anni di militanza nella squadra Factory, si cambia per capire se ne varrà ancora la pena perché il capitolo finale della sua storia non è ancora stato scritto. Sempre in sella a una M1 ufficiale (Team) il “Dottore” andrà in cerca di qualcosa di grande, perché il sogno del 10° titolo vive ancora dentro di lui. Sarà davvero possibile? Il partito degli scettici vanta sempre più iscrizioni e il 2020 ha rafforzato le argomentazioni della fazione citata. Un 15° posto finale a una vita dal campione del mondo Joan Mir rappresenta la cartina di tornasole di un’annata in cui il Covid-19 è stato il vero protagonista e anche lo stesso ...

