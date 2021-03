Milik e quel timore per… Sampaoli: “Ho sentito molte storie. Spero sia un brav’uomo” (Di lunedì 1 marzo 2021) Arkadiusz Milik ha segnato ancora. Due partite da titolare col Marsiglia e due gol, l'ultimo nel pari col Lione terminato 1-1. L'ex centravanti del Napoli, come riporta Mundo Deportivo, ha commentato l'impatto nel club francese soffermandosi anche sull'arrivo del neo tecnico Jorge Sampaoli.Milik "teme" Sampaolicaption id="attachment 1101349" align="alignnone" width="559" Milik (Twitter Milik)/captionParte subito dal clima trovato al Marsiglia: "Sinceramente sono successe un po' di cose strane da quando sono arrivato ma mi sono concentrato solo sul calcio e sul ritrovare un certo ritmo", ha dichiarato Milik. "Sono contento di aver segnato un gol e di aver giocato ancora. Mi concentro solo su quanto accade in campo e non sul resto".Inevitabile, però, parlare del neo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Arkadiuszha segnato ancora. Due partite da titolare col Marsiglia e due gol, l'ultimo nel pari col Lione terminato 1-1. L'ex centravanti del Napoli, come riporta Mundo Deportivo, ha commentato l'impatto nel club francese soffermandosi anche sull'arrivo del neo tecnico Jorge"teme"caption id="attachment 1101349" align="alignnone" width="559"(Twitter)/captionParte subito dal clima trovato al Marsiglia: "Sinceramente sono successe un po' di cose strane da quando sono arrivato ma mi sono concentrato solo sul calcio e sul ritrovare un certo ritmo", ha dichiarato. "Sono contento di aver segnato un gol e di aver giocato ancora. Mi concentro solo su quanto accade in campo e non sul resto".Inevitabile, però, parlare del neo ...

ItaSportPress : Milik e quel timore per... Sampaoli: 'Ho sentito molte storie. Spero sia un brav'uomo' - - wess14jay : @franonesiste Fra dai, si è rifatto praticamente subito. Lorenzo si sta sacrificando tantissimo in ste partite e qu… - SoloNapoli5 : @radiopuntonuovo @SalvioSelcia @maxgallico @Chiariello_CS @MarcoGiordano6 @AleMontano17 @ADeLaurentiis Anno ha fatt… - GFubi : 5 - il Falso Nueve L'addio di Higuain, l'infortunio di Milik. Il vate toscano aveva bisogno di colmare quel vuoto.… - ImpieriFilippo : RT @peppamat7: @borbonico1926 Sarri ha fatto segnare anche Milik per quel pò che ha giocato e ha trasformato Mertens in punta. #Sarri potre… -