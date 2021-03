Milano, assembramento per l’inaugurazione del The Sanctuary, il proprietario: “Momento di distrazione” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Sono mortificato, non doveva succedere, è stato un nostro errore ma è accaduto in un attimo di distrazione imperdonabile! Tutto è avvenuto pochi minuti prima della chiusura e appena ho sentito alzare la musica l’ho fatta spegnere immediatamente. È bastato un secondo per far succedere un casino e ora sui social migliaia di persone mi augurano la morte”. Lo spiega all’Adnkronos Stefano Papa, fondatore del ‘The Sanctuary’, in merito le polemiche scoppiate dopo l’uscita di alcuni video che ritraggono gente ammassata e senza mascherina che balla all’interno del locale appena inaugurato. Di seguito un video del Corriere che mostra il Momento degli assembramenti: Si tratta di un nuovo spazio inaugurato sabato scorso nell’ex scalo ferroviario a Lambrate, Milano, e dove è stata ‘pizzicata’ anche Belen insieme al fidanzato ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) “Sono mortificato, non doveva succedere, è stato un nostro errore ma è accaduto in un attimo diimperdonabile! Tutto è avvenuto pochi minuti prima della chiusura e appena ho sentito alzare la musica l’ho fatta spegnere immediatamente. È bastato un secondo per far succedere un casino e ora sui social migliaia di persone mi augurano la morte”. Lo spiega all’Adnkronos Stefano Papa, fondatore del ‘The’, in merito le polemiche scoppiate dopo l’uscita di alcuni video che ritraggono gente ammassata e senza mascherina che balla all’interno del locale appena inaugurato. Di seguito un video del Corriere che mostra ildegli assembramenti: Si tratta di un nuovo spazio inaugurato sabato scorso nell’ex scalo ferroviario a Lambrate,, e dove è stata ‘pizzicata’ anche Belen insieme al fidanzato ...

