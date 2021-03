LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2021 in DIRETTA: Joer regina, Fischnaller vuole l’oro! (Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:14 Ci siamo, tocca a Roland Fischnaller, l’azzurro scende per l’oro, bisogna battere il campione mondiale in carica Dmitry Loginov. 15:12 Come da pronostico il bronzo va ad Andrey Sobolev, che con una grande seconda parte di gara mette fine ai sogni del coreano. 15:10 Sale l’attesa in casa Italia, ma prima sarà il momento della small final tra Sangkyum Kim e Andrey Sobolev. 15:08 Questo il podio femminile: Selina Joerg (GER) Sofia Nadryshina (RSF) Julia Dujmovits (AUT) 15:06 E’ bis iridato per Selina Joerg! Prova commovente per la fuoriclasse tedesca che conferma il titolo vinto nell’ultima edizione, applausi anche a Sofia Nadryshina che, ad appena diciassette anni, si porta a casa un argento mondiale. 15:04 Selina Joerg VS Sofia ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 Ci siamo, tocca a Roland, l’azzurro scende per l’oro, bisogna battere il campione mondiale in carica Dmitry Loginov. 15:12 Come da pronostico il bronzo va ad Andrey Sobolev, che con una grande seconda parte di gara mette fine ai sogni del coreano. 15:10 Sale l’attesa in casa Italia, ma prima sarà il momento della small final tra Sangkyum Kim e Andrey Sobolev. 15:08 Questo il podio femminile: Selinag (GER) Sofia Nadryshina (RSF) Julia Dujmovits (AUT) 15:06 E’ bis iridato per Selinag! Prova commovente per la fuoriclasse tedesca che conferma il titolo vinto nell’ultima edizione, applausi anche a Sofia Nadryshina che, ad appena diciassette anni, si porta a casa un argento mondiale. 15:04 Selinag VS Sofia ...

