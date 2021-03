Italia in lutto, è morto Vincenzo Placido (Di lunedì 1 marzo 2021) La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, ma al momento non è apparso nessun commento da parte della famiglia della sua famiglia, in primis del fratello Michele. Non solo esponente politico, ma anche appassionato di arte, Vincenzo Placido era stato anche presidente dell’istituto musicale Boccherini e di vicepresidente del Teatro del Giglio, due istituzioni culturali importantissime di Lucca. In realtà, oltre che per la sua dedizione alla politica, si ricorda anche la sua attività letteraria: di recente, infatti, era stato pubblicato un suo scritto dal titolo "Zvanì. Il fanciullino di casa Pascoli" dove ha analizzato gli ultimi anni di vita del poeta Italiano. Laureato in filosofia all'Università di Bari, nel 2003 e nel 2004 il suo impegno politico si era esteso fino agli organi del Governo, in quanto fu ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 1 marzo 2021) La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, ma al momento non è apparso nessun commento da parte della famiglia della sua famiglia, in primis del fratello Michele. Non solo esponente politico, ma anche appassionato di arte,era stato anche presidente dell’istituto musicale Boccherini e di vicepresidente del Teatro del Giglio, due istituzioni culturali importantissime di Lucca. In realtà, oltre che per la sua dedizione alla politica, si ricorda anche la sua attività letteraria: di recente, infatti, era stato pubblicato un suo scritto dal titolo "Zvanì. Il fanciullino di casa Pascoli" dove ha analizzato gli ultimi anni di vita del poetano. Laureato in filosofia all'Università di Bari, nel 2003 e nel 2004 il suo impegno politico si era esteso fino agli organi del Governo, in quanto fu ...

